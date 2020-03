Nationales Ärztekammer rät von Wiederverwendung von Mundschutzmasken ab

Die Koreanische Ärztekammer KMA empfiehlt nicht, Mundschutzmasken wiederzuverwenden oder Baumwollmasken zu tragen.



Die entsprechenden Empfehlungen zum Mundschutz gab ihre Zentrale für Maßnahmen gegen Covid-19 am Donnerstag bekannt.



KMA empfehle offiziell, für die Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen und die Prävention eine Mundschutzmaske zu tragen. Die Kammer mache deutlich, dass das Tragen eines Mundschutzes nicht nur bei Menschen mit Atemwegssymptomen, sondern auch bei gesunden Menschen ohne Krankheit der Vermeidung einer Ansteckung diene. Für gesunde Menschen reiche eine KF80-Maske, hieß es.



Weder Baumwollmasken noch eine Wiederverwendung von Masken seien empfehlenswert, hieß es zugleich.



Der Chef des Fachausschusses der Zentrale, Yeom Ho-ki, wies darauf hin, dass es in der dicht besiedelten Hauptstadtregion zu Masseninfektionen wie dem Fall in einem Call-Center im Seouler Viertel Guro kommt. Die Richtlinien seien unter der Berücksichtigung der Lage im Land ausgearbeitet worden, obwohl es im Ausland Richtlinien gebe, dass gesunde Menschen keinen Mundschutz tragen müssen.