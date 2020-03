Wahlkommission will alle Wähler bei Parlamentswahl mit Mundschutz versorgen

Photo : YONHAP News

Die Nationale Wahlkommission will alle Wähler, die bei der Parlamentswahl am 15. April ihre Stimme abgeben, mit Mundschutzmasken versorgen.Die Kommission bat die Regierung um Unterstützung hierfür.In Unterlagen für den zuständigen parlamentarischen Ausschuss für Verwaltung und Sicherheit steht, dass für die Versorgung mit Mundschutzmasken rund 50,1 Milliarden Won (40,9 Millionen Dollar) benötigt würden. Um die Masken zu besorgen, sei eine Unterstützung im Rahmen der Regierungsmaßnahmen gegen Covid-19 erforderlich.Die Mitglieder des Parlamentsausschusses hatten wiederholt verlangt, dass für eine hohe Wahlbeteiligung und die Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus den Wählern Masken bereitgestellt werden müssten.Nach Schätzungen der Wahlkommission sind 25 Millionen Masken nötig, sollten wie bei der letzten Parlamentswahl 58 Prozent aller 43,2 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben.Die Kommission wies auch auf die Notwendigkeit einer Ergänzung des Gesetzes zur Prävention von Infektionskrankheiten hin. Damit sollte den wegen des neuartigen Coronavirus zu Hause Isolierten eine Briefwahl ermöglicht werden.Die Wahlkommission will zudem angesichts eventueller Schwierigkeiten bei der Stimmabgabe von Landsleuten im Ausland wegen der Covid-19-Ausbreitung Maßnahmen ausarbeiten.