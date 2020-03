Erstmals seit 2003 keine Auslandsflüge am Flughafen Gimpo

Photo : YONHAP News

Am Donnerstag hat es infolge der Covid-19-Ausbreitung keine internationalen Flüge am Internationalen Flughafen Gimpo gegeben.Gimpo dient vornehmlich als Binnenflughafen, jedoch werden von dort aus auch fünf Auslandsrouten bedient. Als Folge der Verbreitung des neuartigen Coronavirus werden zurzeit nur noch zwei Ziele im Ausland angeflogen. Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern Airlines fliegt sechsmal in der Woche nach Shanghai, China Southern Airlines wöchentlich zweimal nach Peking.Da am Donnerstag kein Flug nach Shanghai geplant war, gab es weder einen Abflug ins Ausland noch eine Landung einer aus dem Ausland kommenden Maschine. Dies war das erste Mal seit der Wiederaufnahme von Auslandsflügen am Flughafen Gimpo im Jahr 2003.Die südkoreanischen Fluggesellschaften hatten ihre Auslandsflüge von Gimpo aus bereits gestoppt.