Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt auf 7.979

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea ist auf 7.979 gestiegen.Am Donnerstag seien 110 Neuinfektionen bestätigt worden, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention mit.Nach einem Anstieg von 114 am Mittwoch wurde damit den zweiten Tag in Folge die 200er-Marke unterschritten.In Daegu wurden 61 neue Ansteckungsfälle gemeldet, vier in der Provinz Nord-Gyeongsang. Die Stadt Sejong meldete 17 Neuinfektionen. Dort nahm die Zahl der Infektionen infolge der Ausbreitung unter Mitarbeitern des Ministeriums für Ozeane und Fischerei deutlich zu.In Seoul wurden 13 neue Fälle nachgewiesen, vor allem wegen der Masseninfektionen in einem Call-Center im Viertel Guro. Die Provinz Gyeonggi meldete sieben Neuinfektionen, Incheon zwei. Außerdem gab es jeweils einen neuen Fall in Busan und Süd-Chungcheong und jeweils zwei in Daejeon und Ulsan.Die Zahl der bestätigten Todesopfer nahm auf 70 zu.Am Donnerstag wurden 177 Infizierte geheilt aus der Quarantäne entlassen, die Gesamtzahl der entlassenen Patienten wuchs auf 510. Seit der ersten Meldung der täglichen Neuinfektionen von mehr als 100 wurden somit erstmals mehr geheilte Patienten gemeldet als Neuinfizierte.