Internationales 126 Länder und Gebiete beschränken Einreise aus Südkorea

Nach der Erklärung von Covid-19 zur Pandemie ist die Zahl der Länder und Gebiete, die die Einreise aus Südkorea beschränken, auf 126 gestiegen.



Laut dem Außenministerium in Seoul haben mit Stand von 9 Uhr am Freitag 126 Länder und Gebiete, damit drei mehr als am Vortag, ein Einreiseverbot für Reisende aus Südkorea verhängt oder ihre Einreiseverfahren verschärft. Neu hinzu kamen Sudan, Guyana und Mali.



Die Zahl der Länder und Gebiete, die ein Einreiseverbot für Reisende aus Südkorea verhängten, nahm auf 56 zu.



Tschechien und die Slowakei verschärften die zuvor getroffenen Maßnahmen zur Isolierung und beschlossenen einen Einreisestopp für eine Reihe von Ländern. Tschechien untersagt nun die Einreise von Ausländern, die in 18 Ländern einschließlich Südkoreas, Chinas, Japans, der USA, Deutschlands, der Schweiz und Österreichs waren. Die Slowakei verbietet die Einreise aller Ausländer mit Ausnahme von Diplomaten und Menschen mit Aufenthaltserlaubnis.



Sudan verhängte ein Einreiseverbot für Ausländer, die in Südkorea, China, Italien, Iran, Frankreich, Spanien und Ägypten waren. Guyana führt verschärfte Kontrollen von Ausländern wie Fiebermessung durch, die in 15 Hochrisikostaaten, darunter Südkorea, China, Italien und Japan und Brasilien, waren. Mali stellt In- und Ausländer, die aus einem Land mit mehr als 500 Covid-19-Infektionen einreisen und Symptome haben, unter eine 14-tägige häusliche Quarantäne.



18 Länder einschließlich Chinas isolieren Reisende aus Südkorea. In China führen 22 lokale Regierungen diese Maßnahme durch.