„Parasite“ spielt weltweit über 300 Milliarden Won ein

Photo : YONHAP News

Der Film „Parasite“ hat weltweit bereits mehr als 300 Milliarden Won eingespielt.Laut der US-Webseite Box Office Mojo spielte der Oscar-Sieger weltweit 253,5 Millionen Dollar oder 310 Milliarden Won ein.In Nordamerika erlöste der Film von Regisseur Bong Joon-ho an den Kinokassen 52,78 Millionen Dollar. Damit landete „Parasite“ auf Platz vier der bisher erfolgreichsten fremdsprachigen Filme in Nordamerika.In Japan spielte die Produktion 4,04 Milliarden Yen (38,5 Millionen Dollar) ein. Laut dem dortigen Filmportal eiga.com rangierte „Parasite“ am Wochenende auf Platz drei. Der Film war am 10. Januar in die japanischen Kinos gekommen.