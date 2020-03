Nationales Corona-Ausbreitung im Regierungskomplex in Sejong alarmierend

Im Regierungskomplex in Sejong sind allein am Donnerstag bei 14 Beamten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.



Die meisten von ihnen arbeiten im Ministerium für Ozeane und Fischerei. In dem Ressort war am Dienstag der erste Infektionsfall nachgewiesen worden. Am folgenden Tag wurden vier Infektionen bestätigt und am Donnerstag 13.



Besonders Besorgnis erregend ist, dass noch unklar ist, wie sich der erste Patient angesteckt hat.



Angesichts dieser Lage schickte das Ministerium die meisten Mitarbeiter in Heimarbeit.



Bisher wurden 23 Infizierte unter den Beamten im Regierungskomplex in Sejong gemeldet. Inzwischen wurden die Durchgänge zwischen den Gebäuden geschlossen, an jedem Gebäudeeingang wurde ein Gerät zur Fiebermessung errichtet.



Die Regierung gab 55 zentralen Behörden die Anweisung, dass die Beamten im Wechsel von zuhause aus arbeiten sollten.