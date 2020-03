Medien: Vier Menschen in USA nach Verzehr von Pilzen aus Südkorea gestorben

Photo : YONHAP News

Laut einem US-Medienbericht sind vier Menschen in den USA nach dem Verzehr von Enoki-Pilzen aus Südkorea gestorben.32 Menschen hätten Vergiftungssymptome aufgewiesen, berichtete MSNBC am Mittwoch (Ortszeit). Die Pilze hatte die in Kalifornien ansässige Firma Sun Hong Foods verkauft.Bei einer Untersuchung der Pilze hätten die Agrarbehörden des Bundesstaates Michigan Listerien-Bakterien entdeckt. Demnach wurde am 9. März ein Rückruf der Produkte angeordnet.Laut der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA seien seit November 2016 in 17 Bundesstaaten Menschen gemeldet worden, die nach dem Verzehr von Enoki-Pilzen aus Südkorea Vergiftungssymptome gezeigt hätten. Mindestens 30 Menschen seien ins Krankenhaus eingewiesen worden, hieß es.Daraufhin teilte das südkoreanische Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mit, bei vier Unternehmen, die Enoki-Pilze in die USA exportierten, Proben entnommen und Tests eingeleitet zu haben.Das Ressort vermutete als Grund für die Vergiftung, dass diese Pilze in den USA frisch verzehrt werden, während sie in Südkorea erst gewaschen und gekocht werden.