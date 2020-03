Präsident Moon spricht von unvergleichlicher wirtschaftlicher Notlage

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat gewarnt, dass derzeit eine wirtschaftliche Notlage herrscht, die mit der Mers- und Sars-Krise nicht vergleichbar ist.Die entsprechende Äußerung habe Moon bei einer Sitzung zur Überprüfung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage am Freitag gemacht, teilte der Sprecher des Präsidialamtes Kang Min-seok mit. Zu der nach den starken Kurseinbrüchen an den Weltbörsen einberufenen Sitzung wurden der Finanzminister, der Gouverneur der Zentralbank, der Industrieminister und der Chef der Finanzdienstekommission eingeladen.Dem Staatschef wurde über die Entwicklungen an den Finanzmärkten und in der Wirtschaft berichtet. Daraufhin sagte er, man könne zwar die aktuelle Lage mit früheren Beispielen vergleichen. Die aktuelle Lage sei jedoch anders und speziell. Deshalb müsste die Regierung nach besten Kräften beispiellose Maßnahmen ausarbeiten, die nie zuvor ergriffen wurden.Die Regierung müsse die Schwierigkeiten der Bürger berücksichtigen und den Willen zeigen, auf deren Seite nach Lösungen zu suchen, forderte Moon weiter.