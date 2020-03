Daegu wird voraussichtlich bald zu Sonderkatastrophenzone bestimmt

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird voraussichtlich am 15. März die von Covid-19 schwer heimgesuchte Stadt Daegu und die sie umgebende Provinz Nord-Gyeongsang zu Sonderkatastrophenzonen bestimmen.Sobald das erforderliche Verfahren abgeschlossen sei, wolle die Regierung Staatspräsident Moon Jae-in die Bestimmung der Katastrophenzonen offiziell vorschlagen, sagte Premierminister Chung Sey-kyun am Freitag.Bürgermeister von Daegu Kwon Young-jin und der Gouverneur der Provinz Nord-Gyeongsang Lee Chul-woo baten gestern das Parlament und Parteienchefs, die Gebiete zu Sonderkatastrophenzonen zu erklären. Premierminister Chung und Staatspräsident Moon hatten sich zur Billigung des entsprechenden Antrags bereit gezeigt. Das Amt des Premierministers gab an, die Erklärung werde am 15. März oder Anfang nächster Woche zustande kommen.Mit der Bestimmung zu Sonderkatastrophengebieten können verschiedene Kosten mit Finanzmitteln der Zentralregierung gedeckt werden.