Präsident Moon erklärt Daegu und Teil von Provinz Nord-Gyeongsang zu Sonderkatastrophenzone

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Stadt Daegu im Südosten und einen Teil der Provinz Nord-Gyeongsang am Sonntag zur Sonderkatastrophenzone bestimmt.Moon billigte die Entscheidung, nachdem Ministerpräsident Chung Sye-kyun den Schritt nach einer Regierungssitzung empfohlen hatte.Zu der Zone zählen neben der Großstadt Daegu, die Stadt Gyeongsan und die Landkreise Cheongdo und Bonghwa.Aufgrund der Erklärung zum Katastrophengebiet kann die Hälfte der für die Schadensbewältigung erforderlichen Mittel aus der Kasse der Zentralregierung bestritten werden. Mit dem Geld wird direkte Hilfe zum Lebensunterhalt gezahlt, auch sollen Zahlungsaufschübe für die Stromrechnung und Krankenversicherungsbeiträge gewährt werden.Es ist das erste Mal, dass in Südkorea keine Naturkatastrophe, sondern eine Infektionskrankheit zur Erklärung eines Katastrophengebiets führt.Daegu und die Provinz Nord-Gyeongsang, die als Epizentrum des Covid-19-Ausbruchs in Südkorea gelten, waren zuvor bereits zu Sonderverwaltungszonen bestimmt worden.