Ex-Bundeskanzler Schröder unterstützt Südkorea im Kampf gegen Covid-19 mit Spende

Der frühere deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder hat Südkorea im Kampf gegen Covid-19 mit einer Spende unterstützt.Die Spende solle einen Beitrag zur Bewältigung der Schäden wegen des neuartigen Coronavirus leisten, habe Schröder in einem Brief an Präsident Moon Jae-in mitgeteilt.Das gab das südkoreanische Präsidialamt am Sonntag auf Facebook bekannt und bedankte sich für die Unterstützung.Schröder habe sich in dem Schreiben über die Situation in Südkorea besorgt gezeigt. Weiter habe er geschrieben, dass Südkorea entschlossen und transparent gegen die Covid-19-Krise vorgehe und damit Maßstäbe gesetzt habe.Er wolle Südkorea als seine zweite Heimat unterstützen, hieß es weiter. Er habe um die Weiterleitung der Spende an die von Covid-19 schwer betroffene Stadt Daegu gebeten.Das Präsidialamt schrieb auf Facebook, Schröders Spende und Worte würden für die Regierung und die Bürger bei der Krisenbewältigung sehr hilfreich sein.Schröder heiratete 2018 die südkoreanische Dolmetscherin Kim So-yeon.