Südkoreas Außenministerin ruft Ausland wegen Covid-19 zu Eindämmungsmaßnahmen und Besonnenheit auf

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat in einem BBC-Interview die Staaten weltweit zu Eindämmungsmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus und Besonnenheit aufgerufen.In dem Videointerview sagte sie am Sonntag an ihrem Amtssitz, dass das Virus und mit ihm zusammenhängende Ängste eingedämmt werden sollten.Kang erläuterte Südkoreas Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 und sagte, dass intensives Testen der Schlüssel für die niedrige Sterberate gewesen sei.Die Regierungen trügen die Verantwortung für den Schutz vor Panik, müssten einen kühlen Kopf bewahren und auf der Grundlage von Beweisen und wissenschaftlichen Erkenntnissen handeln.Die Erklärung von Covid-19 zur Pandemie könne Ängste schüren. Es liege in der Verantwortung der Regierungen, verbale und körperliche Attacken gegen Asiaten zu stoppen, so die südkoreanische Chefdiplomatin.