Südkorea weitet spezielles Einreiseverfahren auf Reisende aus ganz Europa aus

Photo : YONHAP News

Angesichts der Covid-19-Pandemie hat Südkorea das spezielle Einreiseverfahren mit Wirkung ab 0 Uhr am Montag auf Besucher aus allen Teilen Europas ausgeweitet.Das teilte Ministerpräsident Chung Sye-kyun bei einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophenschutz mit.In Italien habe die Zahl der Infizierten 20.000 übertroffen, Spanien habe den Notstand ausgerufen. Auch in Deutschland und Frankreich steige die Zahl der Infektionen steil an. Afrika könne sich aufgrund seines engen Austauschs mit Europa kaum einem Einfluss dieser Situation entziehen, hieß es zur Begründung.Das spezielle Einreiseverfahren galt bisher lediglich für Einreisende aus China, Japan, Iran, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und den Niederlanden.Die Regierung hatte am Sonntag angeregt, das spezielle Einreiseverfahren auf die gesamte Welt auszuweiten. Denn es wäre nicht sinnvoll, angesichts einer Pandemie nur Besucher aus bestimmten Ländern verschärften Einreisekontrollen zu unterziehen. Die heutige Maßnahme wird daher als Vorstufe für die Ausweitung auf alle Staaten der Welt gesehen.