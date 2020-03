Präsident Moon schlägt G20-Telefonkonferenz wegen Covid-19 vor

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat eine G20-Telefonkonferenz wegen der weltweiten Ausbreitung des neuen Coronavirus vorgeschlagen.Der Vorschlag sei am Sonntag in einem Telefongespräch zwischen dem nationalen Sicherheitsberater Chung Eui-yong und seinem US-amerikanischen Kollegen Robert O'Brien unterbreitet worden.Moon hatte die Idee bereits am Freitag in seinem Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angesprochen. Er betonte in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit auf Ebene der G20 hinsichtlich Gesundheitsversorgung, Hygiene und Finanzen.Wie das südkoreanische Präsidialamt mitteilte, habe Chung seinen Amtskollegen über die Diskussion zwischen Moon und Macron informiert und darum gebeten, den Vorschlag auch an US-Präsident Donald Trump weiterzuleiten.O'Brien habe von einem "sehr guten Vorschlag" gesprochen. Es würde wohlwollend die Möglichkeit überprüft, dass Trump das Thema in der nächstwöchigen Telefonkonferenz der G7-Spitzen anspreche.