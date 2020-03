Südkorea verzeichnet erstmals seit 15 Monaten Exportzuwachs

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Februar erstmals seit 15 Monaten seine Ausfuhren verglichen mit dem Vorjahr steigern können.Laut dem Zollamt belief sich das Exportvolumen im Februar auf 41,2 Milliarden Dollar. Das sind 4,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde erstmals seit November 2018 ein Zuwachs verzeichnet.Die Halbleiterexporte nahmen um 8,8 Prozent zu. Es wurde erstmals seit November 2018 ein Anstieg erzielt. Auch bei Autoteilen, drahtlosen Kommunikationsgeräten und Schiffen wurde ein Zuwachs verzeichnet.Nach Ländern betrachtet, konnte Südkorea seine Ausfuhren in die USA um 9,8 Prozent steigern und auch nach Vietnam und in den Nahen Osten mehr exportieren. Dagegen schrumpften die Exporte nach China und Japan sowie in die Europäische Union.Die Einfuhren wuchsen um 1,5 Prozent auf 37,2 Milliarden Dollar. Mit einem Überschuss von vier Milliarden Dollar wurde den 97. Monat in Folge ein Plus in der Handelsbilanz verbucht.