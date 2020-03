Politik Regierung sieht Wirtschaftsschock wegen Covid-19 als feststehende Tatsache

Nach Einschätzung der Regierung ist es mittlerweile eine feststehende Tatsache, dass Covid-19 die Weltwirtschaft ins Schwanken bringen wird.



Nötigenfalls wolle die Regierung zusätzliche Maßnahmen zur Marktstabilisierung treffen, sagte Vizefinanzminister Kim Yong-beom bei einer Wirtschaftssitzung der Regierung.



Covid-19 habe sich zu einer Pandemie entwickelt. Daher könne die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Covid-19-Krise für einen beträchtlichen Zeitraum andauern und der Realwirtschaft und dem Finanzsektor komplexe Schocks bereiten werde, hieß es.



Die Regierung habe schrittweise Maßnahmen getroffen, um die Eindämmung, Schadensbewältigung und Konjunkturstützung nach besten Kräften zu unterstützen. Die Regierung wolle sich auch für das Risikomanagement im Finanz- und Devisenbereich einsetzen, hieß es.



Kim betonte, dass Unruhe an den Finanzmärkten zu einer Kreditklemme führen und die Realwirtschaft zusätzlich belasten könnte. Nach dem Verbot von Leerverkäufen an der Börse in der Vorwoche wolle die Regierung abhängig von den künftigen Entwicklungen am Markt nötigenfalls zügig weitere Maßnahmen zur Marktstabilisierung ergreifen.