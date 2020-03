Wirtschaft Warenhandel zwischen Südkorea und USA seit FHA-Inkrafttreten vor acht Jahren um 1,3-Fache gestiegen

Südkorea und die USA haben am Sonntag das achte Jubiläum nach dem Inkrafttreten ihres bilateralen Freihandelsabkommens gefeiert.



Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie betrug der Warenhandel mit den USA letztes Jahr 135,2 Milliarden Dollar. Das Volumen vergrößerte sich um das 1,3-Fache verglichen mit dem Stand von 2012, damals waren es 101,8 Milliarden Dollar.



Seit dem Inkrafttreten des FHA nahm das Handelsvolumen zwischen beiden Staaten mit Ausnahme von 2015 und 2016 stets zu, und zwar um ein bis 11,6 Prozent im Jahr. Mit Ausnahme von 2017 verzeichnete Südkorea stets einen größeren Zuwachs oder geringeren Rückgang im Handel mit den USA als in seinem gesamten Handel.



Letztes Jahr wuchs das Handelsvolumen mit den USA um 2,7 Prozent, während Südkoreas gesamtes Handelsvolumen um 8,3 Prozent schrumpfte. Die Ausfuhren in die USA nahmen um 0,9 Prozent auf 73,3 Milliarden Dollar zu, während das gesamte Exportvolumen um 10,4 Prozent zurückging.



Zu Südkoreas wichtigsten Exportgütern für den US-Markt zählen Autos und Autoteile, Halbleiter sowie Ölprodukte.