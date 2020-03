Bildungsministerium entscheidet bald über weitere Verschiebung von Schulstart wegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Das Bildungsministerium will voraussichtlich am Dienstag bekannt geben, ob der Schulstart wegen Covid-19 ein weiteres Mal verschoben wird.Das sagte ein Beamter des Ministeriums am Montag gegenüber KBS.Wie verlautete, hätten Vertreter der Bildungsämter der 17 Großstädte und Provinzen sowie des Bildungsministeriums bei mehreren Sitzungen am Wochenende Meinungen angehört, ob der Beginn des neuen Schuljahres ein drittes Mal vertagt werden sollte. Dabei sei die Meinung vorherrschend gewesen, dass der Schritt unvermeidlich sei.Es habe jedoch noch nicht entschieden werden können, ob die Schule eine oder zwei Wochen später beginnen sollte. Die Bildungsverantwortlichen von Seoul und Daegu hatten vorgeschlagen, die Ferien um zwei Wochen, und damit bis April zu verlängern.Das Bildungsministerium will sich am Montag mit den zuständigen Behörden abstimmen und eine endgültige Entscheidung treffen.Südkorea hat angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus den ursprünglich für 2. März geplanten Schulstart zunächst um eine und dann um weitere zwei Wochen auf den 23. März verschoben.