Zahl der Coronavirus-Infektionen in Südkorea steigt um 74 auf 8.236

Die Zahl der bestätigen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Südkorea auf 8.236 gestiegen.Am Sonntag seien 74 Neuinfektionen nachgewiesen worden, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag mit. Damit wurde nach einem Anstieg von 76 am Samstag erneut die 100er-Marke unterschritten.35 Neuinfektionen wurden in Daegu gemeldet, sieben in der Provinz Nord-Gyeongsang. In Seoul wurden sechs neue Infektionsfälle bestätigt, 20 in der Provinz Gyeonggi, jeweils einer in Busan und Sejong. Die vier weiteren Neuinfektionen wurden im Zuge der Quarantänekontrollen bei der Einreise bestätigt.Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg auf 76. Am Montag wurde in Nord-Gyeongsang der 76. Todesfall gemeldet.Die Zahl der geheilt aus der Quarantäne entlassenen Infizierten übertraf inzwischen 1.000. Am Sonntag kamen 303 Patienten dazu, damit stieg die Zahl der Entlassenen auf 1.137.