Präsidialamt: Moon schlägt G20-Videogipfel für internationale Kooperation für Wirtschaft vor

Photo : YONHAP News

Laut dem Präsidialamt hat Präsident Moon Jae-in eine Videokonferenz der G20-Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen, weil er eine internationale Kooperation für die Wiederbelebung der Wirtschaft und das Krisenmanagement für notwendig erachtet.Die entsprechende Äußerung machte der Sprecher des Präsidialamtes Kang Min-seok am Montag vor der Presse in Bezug auf Moons Vorschlag für ein G20-Videotreffen wegen Covid-19. Präsident Moon habe bereits mehrmals die internationale Solidarität und Zusammenarbeit zur Sprache gebracht.Konkreter gesagt, könnte die G20 nach Meinung des Präsidenten darüber diskutieren, dass auch in einem Land mit einem vollständigen Einreiseverbot wegen einer Epidemie die Einreise von Geschäftsleuten mit einer Gesundheitsbescheinigung eventuell erlaubt werde, hieß es.Moon hatte am Freitag in einem Telefongespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen, einen G20-Sondergipfel in Form einer Videokonferenz abzuhalten.Hinsichtlich der voneinander abweichenden Meinungen in US- und japanischen Medien zu Südkoreas Fähigkeiten im Bereich der Covid-19-Tests sagte ein leitender Beamter des Präsidialamtes, dass die deutliche Mehrheit der ausländischen Medien Südkoreas Fähigkeiten hochschätzte. Zugleich betonte er, dass sich die Regierung nicht entspannen wolle, bis die Krise beendet sei.