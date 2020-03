Großunternehmen lassen Mitarbeiter wegen Corona weitere Woche im Homeoffice

Photo : YONHAP News

Die meisten Großunternehmen lassen ihre Mitarbeiter wegen des Coronavirus eine weitere Woche im Homeoffice arbeiten.Wie aus Industriekreisen verlautete, wolle SK, das besonders intensiv auf Telearbeit setzt, die Angestellten bis Ende des Monats zuhause arbeiten lassen.Auch bei den Autoherstellern Hyundai und Kia Motors wird die Homeoffice-Regelung zunächst bis Freitag verlängert.Der Automobilzulieferer Hyundai Mobis verlängert bis Freitag seine Regelung, wonach im Wechsel immer nur die Hälfte der Mitarbeiter einer Abteilung zur Arbeit kommt.Auch die Doosan-Gruppe will bis auf Weiteres an einem flexiblen Arbeitssystem festhalten, das für die Eindämmung des neuen Coronavirus eingeführt worden war.Die Kolon-Gruppe verlängerte ihre Homeoffice-Regelung bis Sonntag.Korea Shipbuilding and Offshore Engineering führte die Telearbeit heute erstmals im Unternehmen ein.Einzig SK Hynix und Samsung Electronics haben aufgrund der Besonderheiten bei der Halbleiterherstellung in der Coronakrise bislang keine Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt.Grund für die Verlängerung von Homeoffice-Regelungen ist die weiterhin bestehende Sorge, dass es wie im Falle eines Call-Centers im Seouler Viertel Guro in Büros zu Masseninfektionen kommen kann.