Regierung verstärkt Finanzhilfen für vier von Covid-19 hart betroffene Branchen

Die Regierung hat spezielle Finanzhilfen für vier vom Ausbruch des neuartigen Coronavirus besonders hart betroffene Branchen beschlossen.Wie das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit mitteilte, würden die Reiseindustrie, das touristische Beherbungsgewerbe, die touristische Transportindustrie sowie das Showgeschäft ab dem heutigen Montag sechs Monate lang von einer verstärkten Unterstützung profitieren.Unter anderem können Hotels, Fluggesellschaften und Reisebüros unabhängig vom Betriebsvolumen Unterstützung erhalten.Im Falle der Zuschüsse für die Aufrechterhaltung der Beschäftigung werden bis zu 90 Prozent der Urlaubsvergütung staatlich finanziert, sollte eine Firma ihre Mitarbeiter in einen bezahlten Urlaub schicken oder vorläufig freistellen. Die Quote lag eigentlich bei 75 Prozent. Die Höchstsumme am Tag wurde von 66.000 auf 70.000 Won erhöht.Die Zahlungsfrist für die Arbeitslosen- und Arbeitsunfallversicherung sowie den Beitrag für die pflichtmäßige Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen wird um sechs Monate verlängert.Die Maßnahmen gelten für 13.800 Betriebe mit insgesamt 171.000 Mitarbeitern.