Wissenschaftsministerium will Satellitenexport fördern

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Wissenschaft und IKT startet ein Projekt zur Unterstützung des Satellitenexports, um die Weltraumindustrie zu fördern.Wie das Ressort am Montag mitteilte, würden in den nächsten fünf Jahren rund 20 Milliarden Won (16,3 Millionen Dollar) in das Projekt für die Schaffung einer Grundlage der Weltraumentwicklung gesteckt. Dieses Jahr würden vier Milliarden Won gezahlt.Im Rahmen des Projekts will die Regierung durch Maßnahmen wie Foren zwischen Regierungen, Informationssammlung und Fortbildungsprogramme für Gäste aus anderen Ländern die Nachfrage nach Satelliten im Ausland feststellen. Der Export soll sich auf Länder im Nahen Osten, Südostasien und Südamerika konzentrieren, die erst spät in die Weltraumindustrie einstiegen.Das Ressort will auch die Entwicklung von Software im Zusammenhang mit Satelliten unterstützen, die in Entwicklungsländern zur Anwendung kommen können.