Wissenschaft Südkoreas Fusionsreaktor KSTAR erzielt Rekord bei Plasma-Betrieb

An Südkoreas Fusionsanlage KSTAR ist es weltweit erstmals gelungen, mehr als acht Sekunden lang ein Plasma von 100 Millionen Grad Celsius zu schaffen.



Das teilte das Nationale Institut für Fusionsforschung am Montag mit. 100 Millionen Grad ist sieben Mal höher als die Temperatur im Zentrum der Sonne von 15 Millionen Grad.



Bei KSTAR, der sogenannten künstlichen Sonne koreanischen Modells, handelt es sich um einen supraleitenden Kernfusionsreaktor. Um die Kernfusion in der Sonne am Boden zu verwirklichen, ist es wichtig, die Temperatur von Plasma in der Fusionsanlage auf einem extrem hohen Niveau lange Zeit stabil aufrechtzuerhalten.



Im Jahr 2018 war es gelungen, Plasma von 100 Millionen Grad 1,5 Sekunden lang zu schaffen.



Die neuen Testergebnisse werden bei der Fusionsenergie-Konferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA im Oktober in Paris veröffentlicht.