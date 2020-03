Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent gesenkt

Photo : KBS News

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat die südkoreanische Zentralbank den Leitzins auf 0,75 Prozent gesenkt.Bei einer überraschend einberufenen provisorischen Sitzung des Währungsausschusses wurde heute beschlossen, den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte herabzusetzen. Damit fiel der Leitzins in Südkorea erstmals in den Null-Prozent-Bereich.Dies folgt auf die Zinssenkung durch die US-Notenbank am Sonntag. Die Fed senkte den Leitzins um einen Prozentpunkt auf einen Korridor von 0 bis 0,25 Prozent.Zuletzt hatte die südkoreanische Notenbank den Leitzins im Oktober letzten Jahres um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent gesenkt.Es ist seit der globalen Finanzkrise 2008 das erste Mal in Südkorea, dass eine außerplanmäßige Sitzung des Währungsausschusses der Zentralbank einberufen wurde. Damals hatte die Notenbank den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte herabgesetzt. Bisher wurde der Leitzins in Südkorea zweimal bei einer Dringlichkeitssitzung gesenkt, nach dem Terroranschlag in New York 2001 und der globalen Finanzkrise 2008. 2001 wurde die Zinsrate um 0,50 Prozentpunkte herabgesetzt.