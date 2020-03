Minister für Ozeane und Fischerei begibt sich wegen Covid-19 in Selbstisolierung

Photo : YONHAP News

Der Minister für Ozeane und Fischerei, Moon Seong-hyeok, hat sich als erster Minister in Südkorea wegen des neuartigen Coronavirus in Selbstisolierung begeben.Laut einem Beamten des Ministeriums benachrichtigten die Gesundheitsbehörden der Stadt Sejong kürzlich Minister Moon über die Maßnahme. Er werde bis zum 24. März in seiner Dienstwohnung arbeiten.Moon wurde zwar negativ auf das Coronavirus getestet. Es wurde jedoch festgestellt, dass er Kontakt zu einem Ministeriumsbeamten hatte, der positiv getestet wurde.In dem in Sejong ansässigen Ministerium wurden bisher 27 Infektionsfälle bestätigt.