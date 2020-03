Covid-19: Südkorea gibt Reisewarnung für 36 europäische Länder heraus

Photo : YONHAP News

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat das südkoreanische Außenministerium am Montag eine Reisewarnung der zweitniedrigsten Stufe für 36 west- und mitteleuropäische Staaten herausgegeben.Dazu zählen 31 Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Schengener Abkommens, darunter Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien und Finnland. Auf der Liste stehen weitere fünf beliebte Reiseziele der Südkoreaner, und zwar Großbritannien, Monaco, Vatikanstadt, San Marino und Andorra.Gemäß der Warnung wird Südkoreanern geraten, auf Reisen in diese Länder möglichst zu verzichten.Angesichts des rasanten Anstiegs der Infektionszahlen in Europa, wo die Bewegungsfreiheit vergleichsweise wenig eingeschränkt sei, sei ein erhöhtes Infektionsrisiko für Südkoreaner berücksichtigt worden, hieß es zur Begründung.Bürger, die eine Reise in die betroffenen Regionen planen, sollten überprüfen, ob diese unbedingt notwendig sei. Wer sich zurzeit in der Region aufhalte, solle in besonderem Maße auf seine Sicherheit achten, hieß es.