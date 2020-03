Viele Südkoreaner in Italien wollen wegen Covid-19 zurückkehren

Photo : YONHAP News

Angesichts der rasanten Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa erwägen dortige Südkoreaner verstärkt eine Rückkehr.Die Koreanergemeinde in Italien ermittelt angesichts der drohenden Einstellung von Flügen nach Südkorea, wer mit einer Chartermaschine heimkehren wolle.Alle Direktflüge zwischen Italien und Incheon wurden bereits ausgesetzt. Südkoreaner in Italien reisen zurzeit über Paris oder Frankfurt auf kürzestem Weg in die Heimat.Südkoreaner treibt die Sorge um, dass in Italien medizinisches Personal, Ausrüstung und Klinikbetten fehlen könnten.Auch unter den Südkoreanern in Frankreich wächst die Nervosität. Immer mehr von ihnen erkundigen sich nach Rückkehrmöglichkeiten.Die französische Regierung riet unterdessen allen Studenten in der internationalen Studentensiedlung Cité Internationale Universitaire de Paris dazu, nach Hause oder ins Heimatland zurückzukehren. Die Empfehlung gilt auch für die dortigen südkoreanischen Studierenden.