USA pochen erneut auf faire Aufteilung der Truppenkosten

Photo : YONHAP News

Die USA haben vor dem Beginn neuer Verhandlungen mit Südkorea erneut auf eine faire und vernünftige Aufteilung der Truppenkosten gepocht.Südkoreas Chefunterhändler Jeong Eun-bo wird mit seinem US-Gegenüber James DeHart am Dienstag und Mittwoch in Los Angeles verhandeln. Es ist die siebte Runde der Gespräche für eine Erneuerung des Sonderabkommens Special Measures Agreement (SMA).Ein Beamter des US-Außenministeriums sagte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Montag, dass Washington ein für beide Länder faires und vernünftiges Ergebnis anstrebe. Dieses solle der Stärkung und Aufrechterhaltung der Widerstandsfähigkeit der US-amerikanisch-südkoreanischen Allianz dienen.Die Allianz sei stark und entscheidend für den Schutz des Friedens auf der koreanischen Halbinsel und der Stabilität in der indo-pazifischen Region.Jedoch erteilte der Sprecher Seouls Vorschlag eine Absage, wonach zunächst die Frage der Entlohnung der südkoreanischen Mitarbeiter der US-Streitkräfte in Korea geklärt werden solle. Denn Südkoreas Vorschlag für separate Verhandlungen über diese Frage würde zügige und umfassende Verhandlungen über das SMA erheblich beeinträchtigen.Ein Zwangsurlaub für die koreanischen Angestellten könne verhindert werden, wenn beide Seiten eine Einigung erzielten, die den Vorstellungen von Präsident Trump gerecht werde. Nach dieser Ansicht sollten Alliierte und Partner die Kosten fair untereinander aufteilen, hieß es.