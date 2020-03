150 südkoreanische Touristen sitzen wegen Grenzschließung in Peru fest

Photo : YONHAP News

150 südkoreanische Touristen sitzen wegen der plötzlichen Grenzschließung in Peru fest.Die peruanische Regierung teilte am Montag (Ortszeit) mit, zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus mit Wirkung ab Mitternacht die Grenzen zu schließen. Demnach ist weder die Ein- noch die Ausreise erlaubt. Alle Menschen in dem Land sollen sich zudem in eine 15-tägige Selbstisolierung begeben.Die südkoreanische Botschaft ermittelte, dass sich derzeit 150 Touristen aus Südkorea in dem Land aufhalten. 137 von ihnen wollen heimkehren.Die Botschaft teilte mit, verschiedene Optionen zu prüfen, damit den Rückkehrwilligen geholfen werden könne.Auch Chile teilte mit, ab 18. März 15 Tage lang seine Grenzen zu schließen. Guatemala gab bekannt, zwei Wochen lang seine Grenzen dichtzumachen.Argentinien, Kolumbien, Paraguay, Panama, Honduras und El Salvador beschlossen unterdessen, keine Ausländer mehr einreisen zu lassen.