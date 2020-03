Hauptbörse Kospi setzt Talfahrt fort

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Dienstag ihre Talfahrt fortgesetzt.Der Leitindex Kospi verlor zum Handelsauftakt mehr als vier Prozent.Der Kospi startete bei 1.640,84 Punkten, 4,32 Prozent niedriger als zum Handelsschluss am Vortag. Um 9.05 Uhr stand der Kospi bei 1.641,37 Zählern, 4,29 Prozent niedriger als am Vortag.Ausländer tätigten inzwischen Netto-Verkäufe in Höhe von 22,4 Milliarden Won (18 Millionen Dollar), während Privatanleger Netto-Käufe in Höhe von 16,5 Milliarden Won (13,3 Millionen Dollar) vornahmen.Zum selben Zeitpunkt fiel der Technologieindex Kosdaq 4,07 Prozent auf 483,98 Punkte.Der Won-Dollar-Wechselkurs kletterte mit Stand von 9.03 Uhr um 11,5 Won gegenüber dem Vortag auf 1.237,5 Won pro Dollar.