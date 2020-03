Bericht: Kein nordkoreanischer Arbeiter mehr in der Türkei

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der türkischen Regierung gibt es keinen Arbeiter aus Nordkorea mehr in dem Land.Das schrieb die türkische Regierung in ihrem Abschlussbericht über die Rückführung nordkoreanischer Gastarbeiter, der am 5. März dem UN-Sicherheitsrat eingereicht wurde.Sie habe keine einzige Arbeitsgenehmigung für nordkoreanische Staatsbürger erteilt, hieß es.Die Berichterstattung ist eine Maßnahme zur Umsetzung der im Dezember 2017 angenommenen Resolution 2397 des Weltsicherheitsrats. Darin werden die UN-Mitgliedsländer aufgefordert, alle nordkoreanischen Gastarbeiter innerhalb von zwei Jahren heimzuschicken und bis 22. März dieses Jahres einen Abschlussbericht darüber vorzulegen.