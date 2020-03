Südkoreas Exporte nach China erholen sich im März

Photo : YONHAP News

Südkoreas Exporte nach China haben sich im bisherigen Verlauf des März erholt.Nach Daten der Regierung beliefen sich die täglichen Ausfuhren nach China in den ersten zehn März-Tagen im Schnitt auf 436 Millionen Dollar. Das sei ein Anstieg um 20,8 Prozent verglichen mit demselben Vormonatszeitraum gewesen.Obwohl das im Tagesdurchschnitt erzielte Exportvolumen im Vorjahresvergleich 8,2 Prozent niedriger sei, würden sich die Ausfuhren nach China seit Mitte Februar rasch erholen.In der vierten Januar-Woche waren die Exporte im Zuge des Corona-Ausbruchs auf 530 Millionen Dollar am Tag zurückgegangen und auf 348 Millionen in der ersten Februar-Woche.Ab der zweiten Februar-Woche scheine eine Erholung eingesetzt zu haben, nachdem China im Kampf gegen Covid-19 Fortschritte erzielt hatte, hieß es.