Zahl der Coronavirus-Infektionen in Südkorea steigt um 84 auf 8.320

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den dritten Tag in Folge weniger als 100 neue Fälle des neuartigen Coronavirus gemeldet.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) wurden am Montag 84 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Land auf 8.320.44 Neuinfektionen wurden in der Hauptstadtregion bestätigt, damit mehr als in der schwer betroffenen Stadt Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang. Daegu meldete 32 neue Fälle, Nord-Gyeongsang fünf.In der Hauptstadtregion wurden 31 Neuinfektionen in der Provinz Gyeonggi nachgewiesen. Viele Fälle hängen mit einer Kirche in Seongnam zusammen, die sich zu einem neuen Infektionscluster entwickelte. In Seoul wurden zwölf neue Fälle bekannt, in Incheon einer.Ein weiterer Fall wurde in Süd-Gyeongsang gemeldet, während zwei Infektionen im Zuge der Einreisekontrollen festgestellt wurden.Die Zahl der Todesfälle nahm auf 82 zu.Die Zahl der geheilt aus der Quarantäne entlassenen Infizierten stieg um 264 auf 1.401.