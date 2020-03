Internationales UNICEF: 840.000 Dollar für Vorgehen gegen Covid-19 in Nordkorea nötig

Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen werden für das Vorgehen gegen Covid-19 in Nordkorea insgesamt 840.000 Dollar benötigt.



Das gehe aus dem jüngst veröffentlichten Unicef-Bericht über die Covid-19-Situation in Ostasien und Pazifik hervor, berichtete der US-Auslandssender Voice of America.



Bisher konnten jedoch lediglich rund 300.000 Dollar sichergestellt werden. In dem Bericht wurden keine Details zur Nordkorea-Hilfe genannt.



Für die gesamte ostasiatische- und pazifische Region würden 27,01 Millionen Dollar gebraucht, bisher seien 5,48 Millionen Dollar eingesammelt worden, fügte Unicef hinzu.