Südkoreas Chefunterhändler für Verhandlungen über Verteidigungskosten in USA eingetroffen

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Delegation ist für die neue Verhandlungsrunde über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea am Montag (Ortszeit) in den USA eingetroffen.Verhandlungsführer Jeong Eun-bo sagte nach der Ankunft am Flughafen Los Angeles, dass vor allem Bemühungen unternommen werden müssten, um in den Verhandlungen über das neue Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten (SMA) möglichst bald eine Einigung zu erzielen.Sollte dies zu schwierig werden, sollte man sich um Einigungen zu Südkoreas Vorschlägen bemühen, sagte er weiter.Die südkoreanische Verhandlungsdelegation hatte Ende Februar vorgeschlagen, angesichts einer weiterhin ausbleibenden Einigung zunächst die Frage der Entlohnung der koreanischen Mitarbeiter der US-Truppen zu klären. Die USA hatten dies de facto abgelehnt, weil dies einen zügigen Abschluss eines umfassenden SMA behindern würde.Jeong sagte, dass die Chefunterhändler beider Länder über einen anderen Kanal ihre Beratung fortgesetzt hätten. Das Verhandlungsergebnis sei kaum absehbar, er wolle sich jedoch um eine Einigung bemühen.Die siebte Verhandlungsrunde für den Abschluss des neuen SMA-Abkommens zwischen Südkorea und den USA findet am Dienstag und Mittwoch in Los Angeles statt.