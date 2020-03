Kospi schließt erneut deutlich im Minus

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat erneut im Minus geschlossen.Der Kospi verlor 2,47 Prozent auf 1.672,44 Zähler, den tiefsten Stand seit dem 5. Oktober 2011. Es war bereits der fünfte Handelstag in Folge mit teils kräftigen Verlusten. Am Morgen hatte der Kospi zeitweise minus vier Prozent eingebüßt.Der Technologieindex Kosdaq rückte um 2,03 Prozent auf 514,73 Punkte vor.Trotz der Zinssenkung sehe sich der Markt weiterhin Schwankungen ausgesetzt, da sich Anleger wegen der Corona-Angst weiterhin von Aktien trennen würden, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.Die koreanische Währung wurde bei Handelsende zu Dollar 1.243,5 Won je Dollar gehandelt, nach 1.226 Won am Montag. Es war der niedrigste Wert des Won gegenüber dem Dollar seit fast zehn Jahren.Die koreanische Zentralbank hatte am Montag überraschend den Leitzins auf das Rekordtief von 0,75 Prozent gesenkt. Zuvor hatte die US-Notenbank Fed am Sonntag den Schlüsselzins auf einen Korridor von null bis 0,25 Prozent herabgesetzt.