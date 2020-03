Nordkoreas Machthaber besucht Spatenstichfeier für Krankenhaus in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die Spatenstichfeier für ein neues Krankenhaus in der Hauptstadt Pjöngjang besucht.Er habe die Stützung des Gesundheitssystems als entscheidende Aufgabe bezeichnet, berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Die Teilnahme an der Feier für den Baubeginn des Pjöngjanger Allgemeinkrankenhauses war Kims erster öffentlicher Auftritt seit rund drei Wochen.Er habe angeordnet, den Bau bis zum 75. Jahrestag der Arbeiterpartei am 10. Oktober zu vollenden.Weder Kim noch KCNA erwähnten das neue Coronavirus. Doch betonte er die Wichtigkeit der Gesundheitsversorgung in einer Zeit, da Nordkorea größte Anstrengungen für die Vorbeugung eines Corona-Ausbruchs auf seinem Territorium unternimmt. Nordkorea hatte die Grenze geschlossen und seine Quarantäneregelungen verschärft.In Nordkorea wurde bislang keine Ansteckung mit dem neuen Coronavirus gemeldet. Doch hatten die Medien des kommunistischen Landes berichtet, dass tausende Menschen wegen einer möglichen Infektion unter medizinischer Beobachtung stünden.