Südkorea exportiert Corona-Diagnosekits in VAE

Photo : YONHAP News

Südkorea hat 51.000 Diagnosekits für Covid-19-Tests in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) exportiert.Das teilte ein leitender Beamter des Präsidialamtes am Dienstag mit. Bisher hätten 17 Länder Südkorea offiziell um die Lieferung der Diagnosekits gebeten. An die VAE habe die Lieferung am schnellsten erfolgen können.Der Beamte betonte, dass die Lieferung im Rahmen der wichtigen internationalen Kooperation bei einer Pandemie erfolge. Die Kits seien am 12. März in den VAE eingetroffen.Das Präsidialamt erläuterte unterdessen, dass die Diagnosekits Testkits sowie Kits zur Probeentnahme enthielten. In die VAE seien Kits zur Probeentnahme exportiert worden. Damit wurde ein Medienbericht zurückgewiesen, dass keine Diagnosekits, sondern Behälter für den Transport von Proben in die VAE exportiert worden seien.