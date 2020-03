Umfrage: 58,4 Prozent der Südkoreaner loben Vorgehen der Regierung gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

58,4 Prozent der Südkoreaner bewerten das Vorgehen der Regierung gegen das neuartige Coronavirus positiv.Das ergab eine Meinungsumfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Realmeter im Auftrag der Internetzeitung „OhmyNews“ durchführte. Dafür wurden am Dienstag landesweit 500 über 18-Jährige befragt.39,9 Prozent bewerteten dagegen die Regierungsarbeit als schlecht.Der Anteil der positiv Gesinnten nahm damit leicht von 55,2 Prozent bei der Umfrage vor sechs Wochen zu.Nach Regionen betrachtet war der Anteil der Befragten, die das Vorgehen der Regierung positiv bewerten, in Gwangju und der Provinz Süd-Jeolla mit 83,1 Prozent besonders hoch. Bei den Anhängern der regierenden Minjoo-Partei Koreas erreichte der Anteil 92,5 Prozent und 85,9 Prozent bei den progressiv Gesinnten. Die Quote war auch bei den Menschen in ihren Vierzigern (66,5 Prozent), in ihren Zwanzigern (64,8 Prozent) und bei den Frauen (65 Prozent) hoch.Dagegen war bei den konservativ Gesinnten und den Anhängern der größten Oppositionspartei der Anteil der Kritiker jeweils mit 60,5 Prozent und 81,7 Prozent größer.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 4,4 Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Realmeter eingesehen werden.