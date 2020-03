BTS verschieben wegen Coronavirus Kartenvorverkauf in Europa

Photo : YONHAP News

Die koreanische Popband BTS hat wegen des neuen Coronavirus den Kartenvorverkauf für ihre Konzerte in Europa verschoben.Der Verkauf der Eintrittskarten für die Konzerte der Welttournee "Map of the Soul Tour - Europe" werde wegen der Pandemie verschoben, meldete der britische Ableger von Live Nation, der die Europa-Konzerte organisiert, am Dienstag in sozialen Netzwerken.Ursprünglich sollten die Army genannten offiziellen Fans von BTS ab heute Karten kaufen können. Der Vorverkauf solle nun am 20. April beginnen. Die allgemeine Öffentlichkeit könne ab dem 1. Mai Eintrittskarten erwerben.Live Nation wies aber auch darauf hin, dass sich die Termine abhängig von der Situation noch einmal ändern könnten.Die Konzerte in Europa sollten am 3. Juli in London beginnen, auch in Berlin und Barcelona sind Auftritte geplant.Die weltbekannte Gruppe hatte im Februar wegen Covid-19 bereits ihren für April geplanten Tourneeauftakt in Seoul absagen müssen.