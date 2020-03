Zahl der Coronavirus-Infektionen in Südkorea steigt um 93 auf 8.413

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea ist auf 8.413 gestiegen.Am Dienstag seien 93 Neuinfektionen bestätigt worden, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch mit.46 neue Fälle wurden in Daegu gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten in der am schwersten betroffenen Stadt auf 6.144. Die Provinz Nord-Gyeongsang meldete neun Neuinfektionen und verbucht insgesamt 1.178 Infektionsfälle.In Seoul wurden fünf neue Fälle bekannt, 15 in der Provinz Gyeonggi und einer in Incheon.Im Zuge der Einreisekontrollen wurden fünf Neuinfektionen nachgewiesen.Die Zahl der Todesfälle nahm um drei auf 84 zu. Damit stieg die Sterblichkeitsrate erstmals auf ein Prozent.Die Zahl der geheilt entlassenen Patienten kletterte um 139 auf 1.540.