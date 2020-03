Seoul bezuschusst Lebensunterhalt der von Covid-19 betroffenen Einwohner

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will den wegen Covid-19 in finanzieller Not befindlichen Einwohnern Zuschüsse zum Lebensunterhalt zahlen.Die Stadtverwaltung teilte am Mittwoch die Entscheidung mit, jedem betroffenen Haushalt 300.000 bis 500.000 Won in Form von Gutscheinen oder Prepaid-Karten zur Verfügung zu stellen.Nutznießer sind 1,17 Millionen Haushalte, deren Einkünfte 100 Prozent des Mittleren Einkommens unterschreiten. Zu ihnen zählen gering verdienende Arbeitnehmer und Selbstständige sowie atypisch Beschäftigte.Ein Ein- oder Zwei-Personen-Haushalt erhält 300.000 Won, ein Drei- oder Vier-Personen-Haushalt 400.000 Won. Eine Familie mit mindestens fünf Mitgliedern bekommt 500.000 Won. Die Zahlungen sind einmalig.Bürgermeister Park Won-soon sagte, dass die Stadt mit der Maßnahme auf die Leiden der Bürger, die Schwierigkeiten mit der Lebenshaltung hätten, konkret reagieren wolle.