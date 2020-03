Präsident Moon bittet Wirtschaftsakteure um Kooperation in Covid-19-Krise

Photo : YONHAP News

Angesichts einer drohenden Rezession wegen der Covid-19-Krise hat Präsident Moon Jae-in am Mittwoch Vertreter von Regierung, Unternehmen und Haushalten zu einer Sitzung am Präsidentensitz eingeladen.Der Runde Tisch mit Vertretern der drei wichtigsten Akteure der Wirtschaft sollte dazu dienen, Einschätzungen zur Situation wegen Covid-19 zu teilen und wirtschaftliche Maßnahmen zu erörtern.Moon sagte zum Auftakt der Diskussion, dass eine sehr ernste Situation sowohl bei der Eindämmung der Epidemie als auch in der Wirtschaft vorherrsche. Sämtliche Industriebereiche befänden sich in einer Krisensituation.Da es sich um ein gemeinsames Problem der gesamten Welt handele, sei die Möglichkeit groß, dass die Wirtschaftskrise lange anhalte. Daher seien beispiellose Maßnahmen erforderlich, hieß es.Moon bat, für die Bewältigung der Krise zusammenzuhalten. Die Regierung wolle nicht an früheren Beispielen festhalten, sondern weiterhin zu einschneidenden und vorsorglichen Maßnahmen greifen. Sie werde 32 Billionen Won zur Verfügung stellen, alleinige Bemühungen der Regierung reichten jedoch nicht aus. Er bitte aufrichtig darum, zum solidarischen und kooperativen Akteur bei der Krisenbewältigung zu werden, hieß es weiter.Der Staatschef versicherte, eine weitere Ausbreitung der Epidemie zu verhindern und die Wirtschaft zu schützen.