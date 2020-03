Regierung beschließt Finanzhilfen in Billionenhöhe für Kleinhändler und -unternehmer

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat Maßnahmen für die wegen Covid-19 in Not befindlichen Kleinhändler und -unternehmer vorgelegt.Der Fonds für die Geschäftsstabilisierung wird aufgrund des verabschiedeten Nachtragshaushalts auf 2,7 Billionen Won (2,2 Milliarden Dollar) aufgestockt. Das Volumen der speziellen Bürgschaften durch die regionalen Stiftungen für Kreditgarantien wird auf 3,5 Billionen Won (2,8 Milliarden Dollar) erhöht.Der am schwersten betroffenen Region Daegu/Nord-Gyeongsang werden gesondert 1,1 Billionen Won (890 Millionen Dollar) zugewiesen.Die Regierung beschloss zudem, sozialen Einrichtungen eine Schließung für zwei weitere Wochen bis zum 5. April zu empfehlen.Während einer Schließung werden Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderung, die dringend auf Hilfe angewiesen sind, jedoch weiterhin betreut.