Wohnungspreise: Schere zwischen Süden und Norden Seouls geht weiter auseinander

Photo : YONHAP News

In Seoul geht die Schere zwischen den südlich des Flusses Han liegenden Bezirken und den nördlichen Gebieten bei den Wohnungspreisen weiter auseinander.Laut Ergebnissen der Auswertung entsprechender Daten kosteten Apartmentwohnungen in den elf südlichen Stadtvierteln im Februar im Schnitt 40,39 Millionen Won pro 3,3 Quadratmeter. Der Durchschnittspreis in den 14 Bezirken nördlich des Flusses betrug 27,62 Millionen Won pro 3,3 Quadratmeter.Die Differenz belief sich auf 12,77 Millionen Won.Die Stadtverwaltung hatte den Schwerpunkt ihrer Investitionspolitik auf die nördlichen Viertel gelegt, um die Differenz bei den Wohnungspreisen zu verringern. Dank dieser Bemühungen konnte der Abstand im April letzten Jahres auf 10,85 Millionen Won pro 3,3 Quadratmeter verringert werden.Wegen des steilen Preisanstiegs in den südlichen Teilen ab dem zweiten Halbjahr vergrößerte sich die Differenz jedoch wieder.