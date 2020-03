Südkorea rückt bei wirtschaftlicher Freiheit auf Platz 25 vor

Photo : YONHAP News

Die wirtschaftliche Freiheit in Südkorea hat sich laut einer Studie verbessert.Die US-Denkfabrik Heritage Foundation gab den Index für wirtschaftliche Freiheit 2020 bekannt.Südkorea rangierte auf Platz 25 unter den 180 untersuchten Ländern, vier Ränge höher als letztes Jahr. Das Land war von Platz 23 im Jahr 2017 auf Platz 27 und 29 in den folgenden Jahren zurückgefallen.Südkorea erhielt 74 von 100 möglichen Punkten und wurde damit als „weitgehend frei“ eingestuft.Nordkorea bildete mit 4,2 Punkten das 26. Jahr in Folge das Schlusslicht.Spitzenreiter ist Singapur mit 89,4 Punkten, gefolgt von Hongkong, Neuseeland, Australien und der Schweiz.