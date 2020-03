WHO-Berater kommen für Sitzung zu Covid-19-Forschung nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Für die Beteiligung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an einer klinischen Forschung zu Covid-19 durch südkoreanische Forscher und Mediziner sind zwei WHO-Berater nach Südkorea gereist.Sie werden am Mittwochnachmittag an einer Arbeitssitzung für eine klinische Kohortenstudie zu Covid-19 teilnehmen, die unter Leitung des Nationalinstituts für Gesundheit durchgeführt wird.Dabei wird die Rolle der WHO bei der Analyse von klinischen Entwicklungen und Immunitätszuständen bei Covid-19 in Südkorea erörtert.Wie verlautete, hoffe die WHO angesichts der rasanten Verbreitung des Coronavirus in Europa auf eine ständige Kooperation mit Südkorea.