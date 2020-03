WHO-Chef: Südkorea ein Vorbild im Kampf gegen Covid-19

Photo : YONHAP News

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hat Südkorea als Vorbild im Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19 bezeichnet.In einer Videokonferenz sagte Tedros am Mittwoch in Genf, Südkorea habe vor gerade erst einem Monat steigende Fallzahlen in der allgemeinen Bevölkerung registriert. Statt aufzugeben, habe das Land innovative Teststrategien entwickelt, die Laborkapazitäten ausgebaut und Masken verteilt.Südkorea habe die Bewegungsrouten gründlich zurückverfolgt und Menschen getestet, die mit bestätigten Patienten in Kontakt gekommen waren. Auch habe man für Verdachtsfälle Quarantäne angeordnet. Als ein Ergebnis dieser Maßnahmen sei die Zahl der neuen Ansteckungsfälle zurückgegangen.Andere Länder würden sich im Kampf gegen das Virus an den Erfahrungen in Südkorea und anderen Gebieten nun ein Beispiel nehmen, hieß es weiter.